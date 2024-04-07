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Bodrum'da Bayram Tatili Dolu Dolu Geçecek

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Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'da, 9 günlük bayram tatili dolu dolu geçecek.

Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında mavinin bütün tonlarını barındıran koylarıyla da ünlü Bodrum, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak.

İlçede hizmet veren turizmciler hem 9 günlük bayram tatili hem de turizm sezonu anlamında iyi bir yıl geçireceklerini öngörüyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, Bodrum'da erken rezervasyon kampanyalarının devam ettiğini, bundan da oldukça memnun olduklarını söyledi.

Bodrum'da rezervasyonlarda şu anda yüzde 50'nin üzerinde doluluk söz konusu olduğunu belirten Dengiz, "Oteller yeni yeni açıldı. İstanbul veya Ankara gibi şehirlerden gelecek misafirler; son dakikada uçak rezervasyonu yapmayın. Çünkü en yoğun dönemlere girmek üzereyiz." ifadesini kullandı.

Dengiz, 5 Nisan'dan itibaren İngiltere'den uçak seferlerinin başladığını, hareketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini vurguladı.

Yabancı turist sayısında da geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış söz konusu olduğunu kaydeden Dengiz, bu yıl turist sayısı anlamında 1 milyonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir de bayram tatilinin okul ara tatiline denk gelmesinden dolayı bir hareketlilik olduğuna işaret etti.

Geçen hafta itibarıyla yurt dışından uçuşların başladığını dile getiren Demir, "Kendi denetim ekiplerimiz ve jandarma, polis ve diğer mülki amirlerle, güvenlik ekipleriyle beraber, yasal tur ve diğer hanutçuluğu engelleyici denetimlere TÜRSAB denetim ekibimiz de çıkıyor. Ayrıca Bodrum Kaymakamının uhdesinde kurulan turizm konseyi de bütün güvenlik, turiste hizmet gibi konuları konuşuyor." dedi.

Demir, acentelerin de hareketlilikten olumlu etkilendiğine işaret ederek, "Bu hareketlik çoğu acentecilere ve otelcilere can suyu niteliğinde oldu. Bodrum'un isminin ve hava şartlarının da güzel olmasından dolayı beklenenin bir tık üzerinde geliş var. Otellerimize yoğun rezervasyon akışı başladı." diye konuştu.

Bodrum'un su altı batıkları da merak uyandırıyor

Bodrum'da turizm amaçlı dalış merkezi işletmecisi ve dalış eğitmeni Kenan Doğan ise Bodrum'un hem su altı canlılığı hem de koyları açısından Türkiye'nin en iyi dalış noktalarına sahip olduğunu kaydetti.

Bodrum'da üç batığın olduğunu belirten Doğan, bu batıkların yurt içi ve yurt dışı fuarlarında tanıtıma büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Doğan, batık dalışının dalıcılar için bir lunapark niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Su altına dalıcılar canlıları görmek ister. Batıklar da canlıları çektiği için dalış turizmine çok büyük destek. Su altı sergileriyle ilgili de çalışmalar var. Bayramda da Bodrum'daki dalışlara çok talep var. Bazı dalış misafirlerimiz fanatik olabiliyorlar. Kilometrelerce uzaktan dalış malzemelerini getirip dalış yapabiliyorlar. Yasal olarak da zaten bir dalış merkezine bağımlı olmak durumunda değiller. Gerekli emniyet tedbirlerini de aldıktan sonra sadece izinleri alıp veya gerekli yerlere bilgi verip Türkiye'nin dalışa yasak olmayan bütün karasularında dalabilirler. Bu yıl sezonumuz biraz erken başladı ama bayramda dalış turizmi de hareketlendi diyebiliriz."

Kaynak: AA / Güncel

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