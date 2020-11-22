Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz"
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz"

22.11.2020 17:08 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:14

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan: "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz."

Erdoğan: "Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik."

Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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