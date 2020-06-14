Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor

Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan ve ülkenin birçok bölgesine gönderen Kayseri, fidelerin bir kısmını da Kazakistan, Özbekistan, Irak ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor
14.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:56

Türkiye'nin çilek fidesinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan ve ülkenin birçok bölgesine gönderen Kayseri, fidelerin bir kısmını da Kazakistan, Özbekistan, Irak ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Develi ilçesinde 2019 yılında yapılan fide-fidan sertifikasyonu çalışmaları kapsamında 31 milyon 543 bin çilek fidesi sertifikalandırıldı.

Türkiye genelinde sertifikalandırılan fidelerin yaklaşık yüzde 50'sini üreten Kayseri, bunların çoğunluğunu ülkenin birçok bölgesine satarken bir kısmını da Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Develi'de çilek fidesi üretimi yapan bir firmanın tesislerini gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, fide üreten firmaların çoğunun birçok yerde deneme yaptığını, burada Kayseri'nin önemli bir yer almasının nedeninin ise Erciyes'in volkanik atıkları olduğunu söyledi.

Fidelerin Develi ilçesi yamaçlarında Erciyes'in eteklerindeki lavdan gelen toprakların bünyesinde hızla geliştiğine işaret eden Şahin, "Bu şekilde paketlenerek yurt dışına ihracatı, yine soğuk zincir bozulmadan gerçekleştiriliyor. Erciyes'in hem Kayseri'nin şehir kimliğine kazandırmış olduğu özel bir yeri var hem de kentteki birçok ürünün tadında, lezzetinde, kök yapısının gelişiminde katkılarını unutmamız mümkün değil. İçinde bulunduğumuz depo şu anda eksi 2 derece. Dışarıda 30 derece sıcaklık var. Böyle bir tesisin Kayseri'de olmasından gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizde yaklaşık 110 milyon civarında çilek fidesi üretilmekte"

Çilek fidesi denildiğinde akla Kayseri'nin geldiğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Kayseri, Türkiye'deki uzun yıllar ortalamasına bakacak olursak çilek fidesinin en az yüzde 50'sini üretmekte. Buradan Kazakistan, Özbekistan, KKTC ve Irak'a ihracat yapmakta. Aynı zamanda ülkemizin ihtiyaçlarının da büyük çoğunluğunu karşılamakta. Ülkemizde yaklaşık 110 milyon civarında çilek fidesi üretilmektedir. Kayseri, uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman bu 110 milyon fidenin en az yüzde 45-50'sini üretmekte. Tabii yıllar üzerinden bakıldığı zaman bunun bazen 35 milyona kadar düştüğü olmuştur ama ortalamaya baktığımızda ülkemizdeki çilek fidesi üretiminin yarısını Kayseri olarak karşılıyoruz. İnşallah hedefimiz bu yüzde 50'yi, yüzde 60-70'lere çıkarabilmek. Ülkemizin sağlıklı çilek fidesine ulaşımını sağlamak."

"Çileği tüm ülkemize tattırmayı düşünüyoruz"

Şahin, bunun içerisinde hem Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kendilerinin, hem de içinde bulundukları tesisi işleten firmanın ciddi gayretleri olduğunu anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyadaki en önemli sektörlerin sağlık ve gıda olduğunu gördüklerini dile getiren Şahin, bu kapsamda çalışmaları daha da hızlandırdıklarını, Türkiye'ye yılın 12 ayı çilek fidesi üreten bir şehir olmanın yanında, çilek meyvesini tattırmayı da hedeflediklerini belirtti.

Görevlerinin yatırımcıların önünü açmak, onlara destek vermek ve kentin ürün desenini artırmak olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Çilek doğru zamanda, doğru ısıyı yakaladığınız zaman çok rahatlıkla yılın her mevsiminde meyvesini verir. Şu anda fidenin hem ülkemize hem de dünyanın birçok yerine ihracatını gerçekleştiriyoruz. Beraberinde de Kayseri'de çilek plantasyonlarını artırarak bu alanda üretilen çilek meyvesini satmayı planlıyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde bu firma, yaklaşık yataydaki karşılığı 100 dekar olan bir alanda üretim tesisini kurmuş olacak. O tesiste de buradaki fidelerden elde ettiğimiz ürünleri meyveleri ile birlikte görmeyi ve tüm ülkemize tattırmayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Sibel Can Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Metin Oktay Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:52:01. #1.15#
title