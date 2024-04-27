Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesini ziyaret eden Büyükkılıç, Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Büyükkılıç, öğrencilere okul için halı saha, 200 kitap ve soru bankası sözü vererek, KAYMEK'te de kurs açılabileceğini değerlendirdi.

Büyükkılıç, gelecek hafta sonu oynanacak Kayserispor-Karagümrük karşılaşmasına 100 öğrenciyi davet ederken, öğrencilere de Kayserispor forması hediye etti.

Mezun olacak 12. sınıf öğrencilerinin talebini de dikkate alan Büyükkılıç, mezuniyet törenleri için organizasyon sözü verdi.

Öğrenciler, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.