Kayseri Şeker Spor Kulübü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Takım Halinde Şampiyon Oldu
Konya'da düzenlenen İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Şeker Spor Kulübü, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Kayseri Şeker Spor Kulübü, tarihinde ilk defa Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.
Konya'da düzenlenen İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Şeker Spor Kulübü, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş
Türkiye Şampiyonası 24-26 Nisan tarihleri arasında Konya Karatay Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Kayseri Şeker Spor Kulübü, takım halinde 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay yaptığı paylaşımda, "24-26 Nisan tarihlerinde Konya'da yapılan U-23 Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonasında Kayseri Şeker Güreş Takımımız 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya alarak tarihinde ilk defa Türkiye Şampiyonu olmuştur. Bu başarıda emeği geçen yöneticilerimiz, hocalarımız, yardımcı personelimiz, madalya alan, alamayan, güreşen, güreşemeyen bütün yiğitlerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu başarıların uluslararası müsabakalarda da devam edeceğine olan inancımla hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.
Kayseri Şeker Spor Kulübü takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken sporcuların aldıkları dereceler ise şu şekilde:
55 Kg
Emre Mutlu - Altın Madalya
Sercan Keskin - Bronz Madalya
60 Kg
Cihan Yaşar - Gümüş Madalya
63 Kg
Mahmut Yılmaz - Gümüş Madalya
İsmail Oruçoğlu - Bronz Madalya
67 Kg
Azad Sarıyar - Altın Madalya
Ahmet Yılmaz - Gümüş Madalya
77 Kg
Şahan Acar -Bronz Madalya
Erkan Tuğcu - Bronz Madalya
87 Kg
Toygun Aktop - Gümüş Madalya - KAYSERİ