Kayseri Şeker Spor Kulübü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Takım Halinde Şampiyon Oldu

Konya'da düzenlenen İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Şeker Spor Kulübü, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. İsmail Güzel U23 Grekoromen Güreş

Türkiye Şampiyonası 24-26 Nisan tarihleri arasında Konya Karatay Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Kayseri Şeker Spor Kulübü, takım halinde 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay yaptığı paylaşımda, "24-26 Nisan tarihlerinde Konya'da yapılan U-23 Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonasında Kayseri Şeker Güreş Takımımız 2 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya alarak tarihinde ilk defa Türkiye Şampiyonu olmuştur. Bu başarıda emeği geçen yöneticilerimiz, hocalarımız, yardımcı personelimiz, madalya alan, alamayan, güreşen, güreşemeyen bütün yiğitlerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu başarıların uluslararası müsabakalarda da devam edeceğine olan inancımla hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Kayseri Şeker Spor Kulübü takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken sporcuların aldıkları dereceler ise şu şekilde:

55 Kg

Emre Mutlu - Altın Madalya

Sercan Keskin - Bronz Madalya

60 Kg

Cihan Yaşar - Gümüş Madalya

63 Kg

Mahmut Yılmaz - Gümüş Madalya

İsmail Oruçoğlu - Bronz Madalya

67 Kg

Azad Sarıyar - Altın Madalya

Ahmet Yılmaz - Gümüş Madalya

77 Kg

Şahan Acar -Bronz Madalya

Erkan Tuğcu - Bronz Madalya

87 Kg

Toygun Aktop - Gümüş Madalya - KAYSERİ