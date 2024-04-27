Kayseri'de Bağ Evlerinden Hırsızlık Yapan 4 Kişi Yakalandı
Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi, 1 aylık takip sonucu yakalanırken 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla başlattıkları çalışma sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve operasyon düzenledi. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi 1 aylık takip sonucu yakalanırken 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. 1 aylık takip sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.
Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 4 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ