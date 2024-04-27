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Kadınlar Sultan Sazlığı'ndan oyuncak bebek üretiyor

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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yetişen otsu bitkiden oyuncak bebekler üretiyor. Annelerinin, anneannelerinin ve babaannelerinin kendilerine çocukken yaptıkları berdi bebekleri yıllar sonra yeniden üretmeye başlayan kadınlar, bu sayede hem çocuklara doğal oyuncak yapıyor hem de ekonomik gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yetişen otsu bitkiden oyuncak bebekler üretiyor.

Develi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katılan kadınlar, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yetişen, bazı yörelerde "kedi kuyruğu" veya "saz" olarak da bilinen "berdi" otundan oyuncak bebek yapıyor.

Annelerinin, anneannelerinin ve babaannelerinin kendilerine çocukken yaptıkları berdi bebekleri yıllar sonra yeniden üretmeye başlayan kadınlar, bu sayede hem çocuklara doğal oyuncak yapıyor hem de ekonomik gelir elde ediyor.

Usta öğretici Saadet Paksoy, AA muhabirine, kursa yaklaşık 30 kursiyerin katıldığını ve geçmişteki hatırları yeniden canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bebekleri Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndan hasat edilen berdi bitkisinden yaptıklarını anlatan Paksoy, şunları kaydetti:

"Çocuklar oynasın diye bu bitkiden berdi bebek yaptık. Çocuklarımız plastikten kurtulsun diye bu bebeği yapıyoruz. 80-90 yaşındaki anneannelerimizin babaannelerimizin çocukken oynadıkları bir bitki. Biz de açılan bu kursta çocuklar eğlensin diye arkadaşlara böyle bir bebek yapıyoruz. Bu bebek 80 senedir var. Benim kayınvalidem 80 yaşında ve onlar çocukluğundan beri yapar, oynarlarmış. Biz yaklaşık yüz yıllık bir kültürü tekrar hayata geçirdik ve berdi bebeği yeniden ortaya çıkarttık."

20-25 dakika ıslatıldıktan sonra bebek yapılıyor

Yörede geçmişten bugüne herkesin bildiği berdi bebeğin tamamen doğal olduğunu belirten Paksoy, "Bu kültür unutulmuştu, sağ olsun halk eğitim müdürü sayesinde bunu ortaya çıkarttık. Çok talep var." dedi.

Paksoy, bebekleri kalıp kullanmadan yaptıklarını, 20-25 dakika ıslattıkları bitkiye istedikleri şekli verdiklerini dile getirdi.

Kursiyerlerden Medine Göbül de Develi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursun kendilerine fırsat sunduğunu aktardı.

Hem eğlendiklerini hem de gelir elde ettiklerini anlatan Göbül, bebek yapımının kendilerine terapi olduğunu da söyledi.

Ayşe Pelin ise hobi olarak başladığı bu işten artık para kazandığını belirtti.

Berdi bebeklere yoğun ilgi olduğunu aktaran Pelin, "Siparişleri hazırlıyoruz, çok güzel bir şey, bize de terapi oluyor. Çocuklar bu bebekleri çok merak ediyor ve seviyor. Komşularımın çocukları benden bu bebeklerden istiyor. Bu bebekler onların daha fazla ilgisini çekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Ekonomi Develi Bebek Kültür Kadın Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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