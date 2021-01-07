Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 264'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 183 bin 3 testte, 12 bin 171 vaka ile 1370 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 194 kişi ile toplam can kaybı 22 bin 264'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 183 bin 3 testte, 12 bin 171 vaka ile 1370 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 194 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 211 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213, toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, toplam vefat sayısı 22 bin 264, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 201, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 172 bin 251 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELE EDERSEK KAZANACAĞIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." dedi.

Haber: ANKARA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı