Şırnak'ta UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şırnak'ta, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde İl Sağlık Müdürlüğünce Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı düzenledi.

İdil ilçesine bağlı Mağara köyünde gerçekleştirilen tatbikata UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibi ile jandarma, AFAD, itfaiye ekibinden oluşan toplam 160 personel 30 araçla katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği eş zamanlı gerçekleşen helikopter kazası, kontrolsüz nüfus göçü, trafik kazası, deprem ve suda boğulma olaylarındaki reaksiyon ölçüldü, teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirildi.

112 Acil sağlık ekiplerine ulaşan helikopter kazası ihbarıyla harekete geçen UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine varması, itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmesi, yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki canlandırıldı.

Ayrıca durumu ağır olan bir hastanın askeri helikopterle hastaneye sevki sağlandı.

Vali Cevdet Atay, tatbikatta kurulan Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti ve İl Sağlık Müdür Vekili Gökhan Binici'den bilgi aldı.

Tatbikata Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek katıldı.