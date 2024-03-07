Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor

GAZZE, 7 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Çarşamba günkü yazılı basın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.717'ye, yaralı sayısı ise 72.156'ya yükseldi.