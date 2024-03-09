İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 30.878'e Yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısının 30.878'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içinde 78 kişi öldürülürken, yaklaşık 104 kişi de yaralandı. Can kaybının büyük bir kısmı kadın ve çocuklardan oluşuyor.
GAZZE, 9 Mart (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 30.878'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 78 kişiyi öldürdüğü ve yaklaşık 104 kişiyi de yaraladığı belirtilirken, 30.000'den fazla can kaybının yaklaşık yüzde 72'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.