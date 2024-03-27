Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 32.414'e yükseldi

ÇEKİM TARİHİ: 26 Mart 2024

Gazze'nin kuzeyindeki kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı basın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 32.414'e yükseldi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 81 Filistinliyi öldürdüğü ve 93 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Bakanlığa göre İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam ölü sayısı 32.414'e, yaralı sayısı ise 74.787'ye ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)