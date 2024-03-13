Albüm: İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 31.184'e Yükseldi
GAZZE, 12 Mart (Xinhua) -- Gazze merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 31.184'e yükseldiğini bildirdi.
GAZZE, 12 Mart (Xinhua) -- Gazze merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 31.184'e yükseldiğini bildirdi.