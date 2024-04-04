Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde, başvuruları değerlendirmek için 4 Nisan Perşembe günü kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonucunda belirlenen illerde işçi alımı süreci devam edecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları! 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI İZLE!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçları liste şeklinde yayınlanacak.

İşçi kura çekimi sonuçları için tıklayınız.

İŞÇİ KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

3 Nisan 2024 Çarşamba günü kura çekilişi yapılan Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için sonuçlar açıklanmıştır. Diğer iller için kura çekilişi 4 Nisan 2024 Perşembe günü yapılacak olup, sonuçları aynı gün saat 20:00 den sonra açıklanacaktır.

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