UMKE Gönüllüleri Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, deprem sonrası enkazdan yaralıların kurtarıldığı ve ilk müdahalenin yapıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

4 Mart'ta başlayan ve bugün tamamlanan Temel UMKE Eğitimi ve Tatbikatı kapsamında senaryo gereği kent merkezinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Temel eğitimlerini tamamlayan UMKE gönüllüleri, deprem sonrası yaşanabileceklerin, olası aksaklıkların birebir yansıtıldığı tatbikatta "Sesimi duyan yok mu? Bize yardım edin" diye bağıran enkazdaki yaralılara müdahale etti.

Triaj etabıyla başlayan uygulamada UMKE gönüllüleri, kendi güvenlik önlemlerini alarak depremde yıkılan binanın enkazına girdi. İçeridekilere ilk müdahaleyi yapan ekipler, ardından enkazda açılan güvenli boşluktan yaralıları çıkardı.

Dışarı çıkarılan yaralılar, sedyeyle tedavi için acil müdahale ünitesine alındı.

Gönüllüler, olası depremde nelere dikkat edeceklerini öğreniyor

Ankara UMKE Sorumlusu paramedik Yusuf Tören, yaptığı açıklamada, teorik eğitimlerle başlayan tatbikatın son iki gününün pratik uygulamaya ayrıldığını anlattı.

Toplam 5 günlük eğitim sürecinde UMKE gönüllüsü olmak için başvurup çeşitli aşamaları geçen sağlık çalışanlarının yer aldığını dile getiren Tören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki geçen yıl acı bir deprem süreci geçirdik, bu süreçte UMKE olarak hep sahadaydık, yaralılara müdahale etmek için canla başla çalıştık. Bugün de UMKE ailemizi genişletmek adına aramıza dahil edeceğimiz yeni gönüllülerimizin olası bir deprem durumunda nelere dikkat edeceği, olası riskler, kaos ve panik ortamında nasıl kararlar alınacağını göstermek ve bunun bir refleks haline gelmesinin sağlanması amacıyla tatbikat gerçekleştirdik."

Yaralılara ilk müdahale, enkazdan çıkarma eğitimleri veriliyor

Tatbikatların illerde yıl içinde birçok kez yapıldığını vurgulayan Tören, "Tatbikatta gerçeğe çok yakın enkazdaki dar alanlarda yaralılara ilk müdahale teknikleri, hastaları çıkarma ve uygun taşıma teknikleri ve acil müdahale ünitesine götürüp tedavilerinin başlanmasına ilişkin uygulamalar yer alıyor." dedi.

Tören, tatbikatta iç içe geçmiş senaryoların, UMKE ekipleri enkaz içinde yaralılara ulaşırken artçı deprem ihtimallerinin uygulandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tatbikatta depremi gerçeğe uygun şekilde UMKE gönüllülerimize yaşatarak bu anlarda nasıl hareket etmeleri, kaos ve panik ortamında nasıl doğru kararlar alabileceklerini de öğretmek istiyoruz. Bu tatbikatlar, profesyonel sağlık hizmeti veren UMKE gönüllülerimizin afet alanında da nitelikli sağlık hizmetini sürdürebilmesini sağlamak için önem taşıyor çünkü hastane ortamında verilen sağlık hizmetiyle afet bölgesinde korunaklı alan olmadan verilen sağlık hizmeti çok farklı. Dolayısıyla tatbikatlarda afet ortamını gönüllülerimize yaşatıp afet alanında da gerçekçi, doğru kararlar almalarını sağlıyoruz."

"Afet, sıfırıncı dakikada başlar"

Yusuf Tören, afete hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, "Afet, sıfırıncı dakikada başlar. Şu anda sıfırıncı dakikadayız ve kursiyerlerimize de tam bu anda eğitim veriyoruz çünkü afetin birinci dakikasına geçildiği andan itibaren onlara eğitim verme, onların da hatalarını görme şansı yok. Dolayısıyla bu tatbikatlarla UMKE gönüllülerine sıfırıncı dakikada eğitim vererek gerçek bir afet yaşandığında buna hazır olmalarını amaçlıyoruz." bilgisini paylaştı.