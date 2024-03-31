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Sağlık Sorunları Nedeniyle Hastanede Tedavi Gören Seçmenlere Oy Hakkı

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Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ve sandığa gitmekte zorluk yaşayan seçmenler, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin desteğiyle oy verecekleri okullara götürüldü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen ancak hastane ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar, sağlık ekipleri eşliğinde araçlarla oylarını kullanabilmeleri için sandıklara taşındı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde inme tedavisi gören 88 yaşındaki Mehmet Özen de bu hizmetle oyunu kullanabilen hastalardan biri oldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmaya yürüyerek gittiğini bu seçimde ise oy kullanmaya sedye ile gideceğini belirten Özen, "Üzülüyordum oy kullanamayacağım diye. Bu imkanı verdiği için, beni mutlu ettiği için devletimiz sağ olsun." dedi.

Beyin kanaması sonrası felç geçiren ve hastaneden tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı okula götürülen 61 yaşındaki Ali Osman Bilgiç ise sağlanan imkan nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Bilgiç, "Devlete çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir imkan sağladılar. Hiç ummadım, Avrupa'daki çoğu ülkede hastanın oy kullanması yoktu. Ülkemizden, demokrasinin her şeyinin uygulandığı ülke olarak gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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