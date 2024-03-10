Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı arttı

GAZZE, 10 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günkü yazılı basın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.960'a, yaralı sayısı ise 72.524'e yükseldi.