Üye Girişi
Haberler

Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı arttı

Güncelleme:

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı 30.960'a, yaralı sayısı ise 72.524'e yükseldi.

GAZZE, 10 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günkü yazılı basın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.960'a, yaralı sayısı ise 72.524'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sağlık Bakanlığı İsrail Gazze Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title