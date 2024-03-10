Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı arttı
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı 30.960'a, yaralı sayısı ise 72.524'e yükseldi.
GAZZE, 10 Mart (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Cumartesi günkü yazılı basın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.960'a, yaralı sayısı ise 72.524'e yükseldi.