Bugün başlayan Sağlık Bakanlığı kura çekimi, farklı pozisyonlarda işçi alımı için yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı, elektrikçi, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi alanlarda 8 bin işçi alımı gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Kura çekimi, canlı yayında gerçekleştirilmektedir. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 yılında hangi gün belli olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı, 8 bin işçi alımı kura çekimini 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirecek. Kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

3 Nisan 2024 Çarşamba günü kura çekilişi yapılacak iller: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. Kura çekilişi saat 10:30'da Adana ili ile başlayacak ve il trafik koduna göre sıra ile devam ederek Kırşehir ili için çekiliş tamamlanacaktır.

4 Nisan 2024 Perşembe günü kura çekilişi yapılacak iller: Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. Kura çekilişi saat 10:30'da Kocaeli ili ile başlayacak ve il trafik koduna göre sıra ile devam ederek Düzce ili için çekiliş tamamlanacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat 20:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilir.