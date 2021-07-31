Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun"

Son dakika gelişmesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.