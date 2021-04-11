Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul etti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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