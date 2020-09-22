Son dakika haber: İzmir'de korku dolu anlar: Alevlere uykuda yakalandılar
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Son dakika haber: İzmir'de korku dolu anlar: Alevlere uykuda yakalandılar

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Konak ilçesinde, iki katlı evde kalan ve uyku esnasında alevlere yakalan iki kuzen kendilerini dışarı atarak canlarını son anda kurtarırken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber: İzmir'de korku dolu anlar: Alevlere uykuda yakalandılar
22.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:57

İzmir'in Konak ilçesinde, iki katlı evde kalan ve uyku esnasında alevlere yakalan iki kuzen kendilerini dışarı atarak canlarını son anda kurtarırken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kubilay Mahallesi 1021 Sokakta bulunan iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Cihad Özkan ve İbrahim Özkan evde uyudukları esnada duman kokusu alan Cihad Özkan, kuzeni İbrahim Özkan'ı uyandırarak dışarıya çıkmasını istedi. Bu esnada alevler evin içerisinde etkisini artırırken, kuzenler kendilerini dışarıya atarak canlarını son anda kurtardı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahalede bulunulurken, alevlerin evi tamamen sarması ekiplere zor anlar yaşattı. Yoğun uğraşlar neticesinde alevler ekipler tarafından kontrol edilerek söndürülürken, ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, ekiplerin, alevlerin bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alması büyük bir facianın önüne geçerken, yangın da ölen yada yaralanan olmaması ise yüreklere su serpti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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