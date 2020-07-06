Son dakika haber... İSTANBUL'DA DOLUNAYLI GECE
Son dakika haberleri... İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu.
06.07.2020 06:13 | Son Güncelleme: 06.07.2020 07:02
İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan dolunay görsel şölen oluşturdu.
- Ural
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Kaynak: DHA