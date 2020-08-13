Son dakika haber | Başkent'te terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 7 gözaltı
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Son dakika haber | Başkent'te terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 7 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına faaliyet gösteren, aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 8 şüpheliye yönelik planlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Son dakika haber | Başkent'te terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 7 gözaltı
13.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:37

Ankara'da DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına faaliyet gösteren, aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 8 şüpheliye yönelik planlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DHKP/C terör örgütünün memur alan yapılanması DMH (Devrimci Memur Hareketi) adına faaliyet gösteren, aralarında sorumlu seviyede olanların da bulunduğu 8 şüpheliye yönelik planlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonda şüphelilere ait ikametlerde ve örgüte müzahir faaliyetler için kullanıldığı şeklinde bilgiler elde edilen Direnişler Meclisi merkezinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin organize ettiği faaliyetlerin DHKP/C terör örgütünün inisiyatifiyle gerçekleştiği, sahiplenildiği ve örgüte müzahir internet sitelerinde haber konusu yapıldığı, bu eylemlerle terör örgütünün ve amacının propagandasının yapıldığı, gerçekleştirilen eylem ve faaliyetlerinden şüphelilerin DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, ayrıca yapılan bu açık alan eylemlerine katılımı artırarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin; sosyal medya hesabında terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övme/sahiplenme ve provokatif paylaşımlar yaptıkları, İstanbul'da Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayı sanıklarından Mustafa Koçak'ın da katıldığı DHKP/C adına yapılan Ölüm Orucu eylemlerine katılanları övücü paylaşım yaptıkları, pankart astıkları ve örgüt söylemlerini kullanarak propaganda yaptıkları belirlendi.

Zanlıların ayrıca, terör örgütünün açık alan yapılanmaları tarafından düzenlenen etkinliklere katıldıkları, diğer illerdeki toplantı/konferanslara katıldıkları, örgütsel buluşmalar/toplantılar yaptıkları, terör örgütü ile ilişki/irtibatlı olan birçok şahıs ile iletişim içerisinde bulundukları, ölen örgüt mensuplarını sahiplendikleri, emniyet Mensuplarını kimliğini açıklama/yaymak suretiyle hedef gösterdikleri, Çankaya ilçesi Yüksel Caddesi'nde düzenlenen "Yüksel Eylemleri" adlı eylem ve etkinliklere katıldıkları, organize ettikleri, Yüksel eylemlerini genele yayma amaçlı toplu taşıma ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde ajitasyon çalışması yaptıkları, diğer örgütleri bu eylemlere katılmaya ve birlikte hareket etmeye çalıştıkları (özellikleri FETÖ'den işlem yapılan askeri öğrenci yakınları) belirlendi.

Yine şüphelilerden bir kısmının DHKP/C terör örgütü adına sosyal medyada propaganda ajitasyon ve paylaşım yaptığı için mahkeme kararı ile bilahare kapatma kararı verilen sosyal medya hesaplarını yönettikleri tespit edildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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