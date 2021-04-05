Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e tebrik
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Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e tebrik

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bakan Kasapoğlu'ndan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e tebrik

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcumuz, bu kıymetli başarısıyla Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Genç sporcumuz uluslararası arenada kazandığı başarıyla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek göğsümüzü kabarttı. Furkan Özbek'in başarılarının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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