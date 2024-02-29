10 yaşındaki Azra, saçlarını tedavi gören Ayten'e hediye etti

Mersin'de 10 yaşındaki Azra Özbek, 3 yıl boyunca uzattığı saçlarını kestirerek Onkoloji Hastanesinde tedavi gören 15 yaşındaki Ayten Özkan'a peruk olarak hediye etmesi gönüllere dokundu.

Mersin Üniversite (MÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fatma Özbek'in 10 yaşındaki kızı Azra 3 yıl boyunca sabırla uzattığı saçlarını kestirdi. Azra kestirdiği saçlarını Onkoloji Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalında tedavi gören 15 yaşındaki Ayten Özkan'a peruk olarak hediye etti.

Kadın kuaförü babası Zeki Özbek'in iş yerinde kadınların saçlarına verdiği önemi gördükten sonra tedavi süreçlerinde saçlarını kaybeden bir hastaya saç hediye etmek istediğini belirten Azra, Ayten Özkan'a saçlarıyla umut olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Saçlarını hediye ettiği için Azra'ya teşekkür eden Ayten Özkan ise, "Azra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir hediye verdi bana. Zamanla saçlarıma alışacağım. Çok mutlu ve duyguluyum" dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum"

Ayten'in baba Levent Özkan ise, "Herkese çok teşekkür ederim. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. Kızım çok mutlu oldu. Çocukları sevindirmek herkesin görevi olmalı. Kızımın mutlu olduğunu görmek beni çok duygulandırdı. Babası olarak her zaman yanındayım. Azra'ya ve ailesine de çok teşekkür ediyorum kızımı mutlu ettikleri için" şeklinde konuştu.

Azra'nın annesi Fatma Özbek de, "Kızım hayalini gerçekleştirmek için bir adım attı. Çok güzel bir düşünce. Aile olarak çok duyguluyuz. Bu süreçte bizim için uğraşan ve kızımın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayten'i de mutlu etmiş olmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Baba Özbek ise kızlarının bu düşüncesinden dolayı çok duygulandığını ve bu tarz bağışların yaygınlaşmasını umduğunu kaydetti.

"Her ikisi adına da çok sevinçliyiz"

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı öğretim elemanlarından Prof. Dr. Selma Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Feryal Karahan ise çocukluk çağı lösemileri nedeniyle tedavi alan adölesan yaş grubunun (10-19) en büyük kaygılarının dış görünüşlerinde ve özellikle de saçlarında meydana gelebilecek olan değişiklikler olduğuna dikkat çekti.

Dr. Öğretim Üyesi Feryal Karahan, "Azra'nın hayali, yaklaşık bir aydır bilim dalımızda tedavi almakta olan Ayten için bu noktada bir umut oldu. Ayten, bizlere en çok "Saçlarıma ne olacak?" "Dökülecek mi?" ve "Saçlarım ne zaman çıkacak" gibi sorular soruyordu. Saçlarını kaybedeceği için çok ciddi kaygıları vardı ve bunun için çok üzülüyordu. Son birkaç günkü heyecanlı bekleyişinin ardından ise bugün bu bağıştan dolayı çok mutlu ve istediği oldu. Azra'nın saçlarını kendi yaşıtlarına bağışlamak istemesi de çok duygulandırıcı. Her ikisi adına da çok sevinçliyiz. Umarım bu bağış örnek bir davranış olarak yaygınlaşır. Azra ve ailesine bu düşünceli davranışları ve duyarlılıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN