Engelsiz Aslanlar Balosu ve Galatasaray Paralimpik Akademi Lansmanı Gerçekleştirildi

Engelsiz Aslanlar Balosu ve Galatasaray Paralimpik Akademi kuruluşunun basın lansmanı gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen lansmana Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in eşi Mesude Özbek, Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Tevfik Morova, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu ve sporcular katıldı.

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mesude Özbek, 29 Şubat tarihinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek Engelsiz Aslanlar Balosu hakkında şunları söyledi;

"Değerli basın mensupları, "Bu takımda senden bir parça var" diyerek çıktığımız yolda, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı onurlandıracak ve Galatasaray Paralimpik Akademisi sayesinde paralimpik branşların ülkemizdeki geleceğine ve dünyadaki yerine yön verecek bir buluşmanın, Engelsiz Aslanlar Balosu'nun arifesindeyiz. Sporun yalnızca büyük kitlelerin takip ettiği endüstrileşmiş branşlardan ibaret olmadığını, sportif ruhun mücadeleye dayalı köklerini hiç unutmamak gerektiğini biliyoruz. Engelleri ortadan kaldırabilme gücüne sahip Paralimpik branşların bu ruhun korunmasındaki önemi büyüktür. Candan bir çabayla ve birleştirici bir farkındalıkla çıktığımız yolda, bu yılki Engelsiz Aslanlar Balomuz, 29 Şubat tarihinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. Galatasaray Spor Kulübü'nün 100'üncü yaşında kurulan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı, Cumhuriyetimizin ikinci asrında da aynı şevkle ve ilk günkü heyecanımızla desteklemek için sizlerle bu özel gecede buluşmayı diliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum."

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Tevfik Morova ise şu ifadeleri kullandı:

"Mesude hanıma teşekkür ederim bu girişi yaptığı için. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı olarak 2017 yılında Dursun Özbek'in başkanlığında, Mesude hanımın önderliğinde böyle bir balo düzenlemiştik. Mesude hanımda o balonun en çok çalışan düzenleyicisi ve başarısındaki en büyük pay sahibiydi. Kendisinden tekrar rica ettik birlikte tekrar yapalım diye. Onun sihirli eli inşallah uğurlu gelecektir. 29 Şubat akşamının duyurusunu şimdiden yapmış oluyoruz. Çırağan Sarayı'nda güzel bir balomuz olacak. Geçen seferkinden daha görkemli olacağını umuyoruz. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol şubesi 2005 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nün 100. yılında kuruldu. Geçtiğimiz 18 sene içinde 21 şampiyonlukla rekor kırdı. Burada sevgili hocama da çok teşekkür ediyorum. Kuruluşundan beri bunun peşinde olduğu için. Aynı zamanda milli takımın da hocası kendisi. Bu şampiyonlukların içinde Kıtalar arası şampiyonluk, Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Türkiye Süper Ligi şampiyonlukları var. Uzun yıllar kimsenin erişemeyeceği rekor olarak kalacak. Son 3 senedir biraz geriden gidiyoruz ama bu sene itibariyle bir atağa kalktık. 1,5 sene önce biz yönetime geldiğimizde bazı hedefler koyduk. Koyduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi hemen olmuyor, birazcık işi öğrenmek için zaman geçmesi gerekiyor. Geçen sene alışma evresini geçirdikten sonra bu sene iyi bir takım kurduk. Geçen hafta da Türkiye'den tek Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım olarak İstanbul'da grup maçlarını yaptık. 3 maçta 3 galibiyet aldık ve çeyrek finale çıktık. 7-10 Mart arasında Almanya'da çeyrek final maçları olacak. Orada da gruptan çıkıp yarı final ve final oynamayı hedefliyoruz. Güçlü rakipler var ama bakacağız."

BALOMUZLA BERABER PARALİMPİK SPOR AKADEMİSİNİN DÜĞMESİNE BASIYORUZ

"Galatasaray Spor Kulübü'nün 550 yıla yakın bir geçmişi var liseden başlayarak. 1905 yılında Galatasaray Lisesi'nde kurulmuş bir kulüp. Biz Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz. Geçtiğimiz sene yaşanan asrın felaketinde göstermiş olduğumuz gayret ve çabalarla Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğimizi gururla söyleyebilirim. Bu çerçevede yaşadığımız bu olayların devamında biz yönetimimiz olarak başkanımızın talimatı ve desteğiyle sosyal yardımlaşmayı nasıl daha ileri götürebiliriz diye düşündük. Hocamızla da konuştuk. Bu projeyi biraz ilerleterek dünyada elit kulüplerin arasında ilk defa paralimpik spor akademisini hayata geçirmeye karar verdik. Bugün balomuzla beraber paralimpik spor akademisinin düğmesine basıyoruz. Bu akademi engelli vatandaşlarımızın hayata kazandırılması ve engelleri aşarak yapabilecekleri spor dallarında faaliyetlerde bulunmalarını sağlayacak bir yapı olacak. Biz çeşitli kamu kuruluşları, belediyeler ve özel sektör firmaları ile vatandaşlarımızın da katılımıyla elimizdeki ve elimize geçecek olan Türkiye'deki engelli vatandaşlardan her bir bireye ulaşmaya çalışacağız. Ulaştığımız bir engelli vatandaşımız bir aile demek. Bir kişiyi tekrar hayatın içine kattığınız zaman bir aileyi de katmış oluyorsunuz. Türkiye'nin %7'si kadar engelli vatandaş sayımız var. Bunların içinde görme engelli, ortopedik engelli, işitme engelli, zihinsel engelli vatandaşlarımız bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon engelli vatandaşımız olduğunu tahmin ediyoruz. Bir sağlık kuruluşu ile beraber bir proje gerçekleştirdik. Vatandaşları belediyeler vasıtasıyla sağlık kuruluşlarında fizik tedavilerini yaptırıp sonrasında belediyelerin spor salonlarında Galatasaray Spor Kulübü'nün o branşlarla ilgili eğitmenlerinin danışmalığında sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz. Yönlendirdiğimiz sportif faaliyetlerden o vatandaşların hangileri hangi spora yatkınsa bizim kendi mevcut branşlarımızın altında paralimpik branşımızı açacağız. Galatasaray Spor Kulübü tek başına bu kadar kişiye yetmeyebilir. Bizim amacımız vatandaşlarımızı spora kazandırdığımız zaman hem Türkiye'deki diğer kulüplerin hem de milli takımımızın faydasına sunmak istiyoruz. 2028 Los Angeles Paralimpik Olimpiyatları'na kadar yetiştirdiğimiz sporcuları oralara milli olarak yollamak."

"BENİM HER ZAMAN GURUR DUYDUĞUM SPORCULARIM VAR"

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu da şunları söyledi:

"Takımımız 2005 yılında Galatasarayımızın 100. yılında kurulmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılında da başkanımızın, yönetim kurulumuzun ve Mesude hanımın sayesinde bir projeye daha imza atıyoruz. 2 gün önce 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümüydü. Benim maçlarda hoca olarak davrandığım ama her zaman gurur duyduğum sporcularım var. İsmail ve Fikri ile başlamak istiyorum. İsmail dünyada kendi puanında en önemli basketbolculardan biri. Basketbol kariyerinin dışında 1999 depreminde Yalova'da göçük altında kaldıktan sonra engelli olarak kalmış. Biz 2005 yılında İsmail'i transfer ettikten sonra muazzam bir kariyer yaşadı ve hala da yaşıyor. İsmail ve Fikri, Spor Bakanlığı'nda paralimpik uzmanı olarak çalışıyorlar. Fikri şu an takım kaptanımız. Selvi geçtiğimiz sene Hatay'da depremi yaşamış, kendisi kadın milli takımımızdan bir sporcumuz. Ailesiyle Mersin'e taşınmış fakat biz onu transfer ettik. Akıl almaz performanslar sergiliyor, muazzam bir sporcu. Hala daha ilerleme yolunda. Nuran bizim ilk sivil gazilerimizden. Terör saldırısından sağ kurtulmuş, iki ablasını, iki kız arkadaşını saldırıda kaybetmiş. 12 senedir biz seni neden bulamadık diye konuştuk. Şu an ciddi anlamda spor ile hayata kazandırılıyor. Buğra 15 yaşında bize sosyal medyadan ulaştı. U22 milli takımı ile dünya ikincisi oldu. 2 uzatma oynadığımız maçı geri getiren isimlerden biriydi. Mücahit ve Enes U22 milli takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşamış, dünya ikinciliği yaşamış. Şu anda da A milli takımı domine edecek duruma geldi. Bu proje de aynı bu takımınki gibi ilerleyecek. 6 Şubat depreminden sonra engelli olan vatandaşları da spor ile hayata kazandırmak istiyoruz. Ben başta başkanımıza, yönetim kurulu üyemize ve aynı 2017'de olduğu gibi yanımızda olan Mesude hanıma teşekkür ediyoruz. Galatasaray kültürü toplumsal olaylara kafasını çeviren, ben spor kulübüyüm demeyen bir kulüp. Birçok proje varken özellikle bizim projemize gösterdikleri ilgi için başkanımıza, Mesude hanıma ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Bu proje için aynı deniz yıldızı gibi belki binlercesine ulaşamayacağız ama onları tek tek kurtarmak bu projenin en önemli kısmı. Eminim sporcularımızda bu başarılı projeyi devam ettirerek sonraki engelli kardeşlerine yardım edecekler."