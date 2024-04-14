Kırgızistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanları Taşkent'te Görüştü
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya geldi.
Bakan Kulubayev, 15 Nisan'da yapılacak "Orta Asya - Körfez Arap Devletleri İşbirliği Konseyi" Stratejik Diyalog İkinci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Taşkent'te gitti.
Kulubayev, mevkidaşı Saidov ile görüştü.
Görüşmede, uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kırgız-Özbek işbirliğinin önemine dikkati çeken Kulubayev, karşılıklı ticaretin artmasından, sanayi, enerji, tarım ve diğer öncelikli alanlarda işbirliği projelerinin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Saidov ise Orta Asya bölgesinde iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurguladı.
Görüşmenin ardından ikili, üst düzey ziyaretler için gereken hazırlıklara ilişkin yol haritasını imzaladı.