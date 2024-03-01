Cüneyt Özbek kimdir? CHP Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Özbek kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Hakkari Belediye Başkan adayı ise Cüneyt Özbek oldu. Cüneyt Özbek kimdir? Cüneyt Özbek nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CÜNEYT ÖZBEK KİMDİR?

1975 yılında Hakkari'de doğan, ilkokuldan başlayarak orta ve lise eğitimini tamamlayan Cüneyt Özbek, 1998 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Ziraat Mühendisi olarak atanmıştır. Daha sonra, 2010 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Meslek hayatında çeşitli görevler üstlenmiş; farklı dönemlerde Tarım İl Müdürlüğü'nde İl Müdürü, müdür yardımcılığı ve 3 farklı şubede şube müdürlüğü gibi pozisyonlarda görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ve TMMOB İKK Sekreterliği gibi önemli görevler üstlenmiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde CHP Hakkari Milletvekili aday adayı olmuş ve siyasi arenada aktif rol almıştır. Özbek, evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.