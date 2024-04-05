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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Özbek, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MAÇA A TAKIM İLE ÇIKIN"

Ezeli rakiplerine maça tam kadro çıkmaları yönünde bir çağrı yapan Özbek, "Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz" dedi.

Özbek'in konuşmasından satır başları;

Şanlırufa daha önce ziyaret ettiğim, çok güzel bir şehir. Çok güzel insanları var. Pazar günü oynayacağımız Süper Kupa maçı için buradayız. Şanlıurfa'da oynanması çok önemli. 100. yılın Süper Kupası'nın burada oynanması önemli. 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş bir vilayet. O yüzden ayrıca önemli. Burada depremden etkilenmiş kardeşlerimle konuşmak için erken geldim. Özellikle deprem bölgesinde insanlara dokunmak, acılarını hafifletmek için çok önemli. Burada oynayacağımız maçın geliri de depremzedelere gidecek. Bunu çok önemsiyoruz. Bölge insanının Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemesi çok önemli.

Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum.

Tüm yönetim kurulum burada. Maçı seyretmek isteyen tüm arkadaşlarımı da davet ettim. Bir kupa maçı olması dışında bölgede maçın oynanması, depremzede kardeşlerimizle buluşmak çok önemli. Geçen hafta Kahramanmaraş'taydık. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürüyor. Bölge insanına dokunmak, buranın motivasyonunu yükseltmek çok önemli.

Pazar günü inşallah güzel bir maç olur. Söylenenlerin, gazetede yazılanların doğru olmadığını, bölge insanlarını bundan mahrum etmemek gerek. Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz.

"MAÇIN YARIDA KALMASI"

Mücadelenin yarıda kalma ihtimaline de değinen Özbek, Bunları konuşmak doğru değil. Biz şimdi Şanlıurfa'dayız, neden? Protokol yapmışız. Neden? Maç gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanmasını söylüyoruz. Niye? Hepsinin bir anlamı var. Buradaki kardeşlerimize Fenerbahçe - Galatasaray derbisini seyrettirmenin keyfini niye yaşamayalım. İnsanların bir sefer daha oturup düşünmesi... İnanıyorum ki aklıselim galip gelecektir. Bu maç oynanması gerektiği gibi Şanlıurfa'da oynanacaktır. Bunlar teferruat. Maçın oynanması lazım. Galip gelenin de kupayı alması lazım. Bunun dışında bir sürü senaryo konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. Bunları doğru bulmuyorum. Benim takımım sahaya çıkacak. Umarım Fenerbahçe de tam takım çıksın ve galip gelen kupayı alsın" dedi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (14)

Yasar Unal:

Hem Avrupa'da hem de ligde mücadele eden pek çok futbolcusu sakat olan FB'nin itirazlarına rağmen maçı ertelemeyen federasyon durumun bu noktaya gelmesini sağlamıştır. Bu noktada U19 ile çıkmak doğru olup, Özbek'in gazına gelmemek esas olmalıdır.

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muro baba:

Sen her türlü kin nefret öfke kus rakibine yöneticilerini tehdit et Eee sonra maçımız ertelensin aynısını GS yapsa fb kabul edermiydi KESİNLİKLE HAYIR O yüzden AĞLAMAYIN.

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Burak:

Ne anlatıyorsun iki kere ertelenmiş aylar öncesinden 7 nisanda oynanacak diye karar verilmiş hala ertelemek istiyor rakibin yunanistanda aynı tarihte maç yapıyor sizin kadar ağlamadı amaç belli kaos yaratıp hakemleri etkisi altına almak ve ligin geri kalanınıda biz mağduruz edebiyatı ile götürüp baskı kurmak

yanıt3
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Bükücü:

Bir Fenerbahçeli olarak diyorum ki: Bu konu niye bu kadar uzadı? Şimdiye kadar hiç bir işe yaramaz bir kupa diyorlardı? Şimdi ne oldu da bu kadar değere bindi anlamadım

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mahmut süt:

defol git yeter artık istifa et Ali efendi şerefin varsa bırak şampiyon Fenerbahçe

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Yahya Erdem:

Yahudilerin işi gücü fitne fesat çıkarmak onlarla uğraşamazsın boşver

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Nikolaus D.:

insanları yahudi terörst diye yaftalamak artık olağan bir durum haline gelmiş gibi hangi hak ve gerekçe ile böyle ithamlarda bulunuyorsunuz bilmiyorum.

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Erkan ŞENER:

Yahya Erdem:Peki müslümanları ne yapacağız

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Ömer Demirci:

Korkunun ecele faydası yok febe

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Veysel null:

Oturup sadece Ali Koç un Fenerbahçe yi nasıl rezil ettiğini nasıl itibarsızlaştırdığını izliyoruz yeminle. Anlatılan gerekçeler bahane ve komiklikten şaklabanlıktan başka bir şey değil çünkü. Galatasaray da Avrupa maçları var iken önceki maçı ertelenmemişti, Türk hakem olayına gelecek olursak Türk hakemleri zaten Fenerbahçe yi tutuyorlar bunu Fenerbahçe nin Kasımpaşa, Karagümrük, Pendikspor son olarak da Trabzonspor maçında gördük. Umarım Fenerbahçe camiası artık bu başkanı gönderip kendine çeki düzen verip eski günlerine döner ve eskisi gibi futbolu konuşuruz umarım

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