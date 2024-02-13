Hakan Fidan'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e telefon: Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa mücadelesi başlamadan bitmiş, Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkmadan geri dönmüştü. Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankarta izin vermeyen Suudi yetkililer, üzerinde Atatürk'ün resminin olduğu kıyafetlerle stada girmek isteyenleri de engellemişti.

Türkiye'nin büyük tepkisini çeken uygulama sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe takımları sahaya çıkmayı reddederken, iki takım da yurda dönmüştü. Uzun bir süre Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Süper Kupa kriziyla ilgili yeni detaylar ise aylar sonra ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre krizin yaşandığı akşam Bakan Fidan, Koç ve Özbek ile telefonda görüştü.

Selvi, Fidan'ın telefonda Dursun Özbek ve Ali Koç'a "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?" diye sorduğunu belirtti. Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle: Süper Kupa krizinin yaşandığı gece Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayın iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir krize dönüşmesine izin vermeyen devlet adamlarımızdan biriydi. Hakan Fidan hem Dursun Özbek'e hem Ali Koç'a telefonda, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetişmiş birisi olarak siz benden daha mı Atatürkçüsünüz?' diye soruyor."