Sivasspor, Azizbek Turgunboev'i transfer etti

Sivasspor Özbek futbolcu Azizbek Turgunboev'i renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Azizbek Turgunboev ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Turgunboev, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

1 Ekim 1994'te Özbekistan'ın Pap şehrinde dünyaya gelen Azizbek Turgunboev futbola Navbahor'da başladı. 2021 yılında ise Pakhtakor'a transfer oldu. Kariyerinde 218 maça çıkan futbolcu 44 kez gol sevinci yaşadı ve 16 asist yaptı.

Azizbek Turgunboev 30 kez de Özbekistan Milli Takımı'nın formasını giydi. - SİVAS