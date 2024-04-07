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Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkması ve 2. dakikada sahadan ayrılmasının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"DÜNYAYA REZİL OLDUK"

Özbek'in açıklamasından satır başları;

Böyle bir durumu beklemiyordum. Saçma sapan bir durumla karşılaştık. Bir sürü şey söylediler, bunlar akıl tutulması. Urfa gibi güzel bir şehirde bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık.

"DÜNYAYA MAHCUP OLDUK"

Süper Kupa finalini 1 dakikada biten bir şekle getirdiler. Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazdık değil mi?

"CUMHURİYETİN 100. YILINA YAKIŞMAYAN BİR FİNAL OLDU"

Cumhuriyetin 100. yılına yakışmayan bir final oldu. Bunun kime ne faydası oldu belli değil. Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliği gidermemiz lazım. Türk futboluna yakışır hareketler içerisinde bulunulmasını diliyorum. İnsanların eve gidince 'Biz ne yaptık' demesi lazım. Federasyon tarihi açıkladı. Seçime gidilmesi öngörülüyordu. Seçime giderek gerekeni yaptılar. Bu seçimin hazırlığının yapılması lazım. İyi hizmet edecek kişiler lazım.

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Kaynak: Haberler.com / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Spor Haberler

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