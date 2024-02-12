Antalya'da düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda birincilik Özbek Kanat Kurbanaliev'in

Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen 28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda Özbek Kanat Kurbanaliev birinci oldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 22 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü mücadele etti.

Avrupa şampiyonu sporcular Galli Amy Boulden ile İrlandalı Damian McGrane de turnuvaya katıldı.

Sporcular 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verdi.

Turnuva sonunda Kanat Kurbanaliev birinci olarak 5 bin avroluk para ödülünün sahibi oldu. Damian McGrane ikinciliği, İngiliz Jonathan Gragon üçüncülüğü elde etti.

Takımlar kategorisinde Mutlu Güner, Gürcü Tyrone Hammond ve Steven Fraga, İngiliz William James Reid'den oluşan takım birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Gloria Serenity Resort & Gloria Golf Resort & Gloria Golf Club Genel Müdürü Sinan Aybattı, Gloria Verde Resort Genel Müdürü Yasin Serdar ve Golf Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara tarafından verildi.

Başarılı sporculara toplam 60 bin avro ödül verilirken, ayrıca 1 haftalık otel konaklaması hediye edildi.