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Dursun Özbek de Mehmet Büyükekşi'nin gitmesini istiyor: İkna etmeye çalışacağım

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün gerçekleştirilecek olan Kulüpler Birliği toplantısı öncesinde çok konuşulacak açıklamalarda bulunup, Türkiye Futbol Federesyonu'nun aldığı seçim kararının daha erkene çekilmesi gerektiğini söyledi.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"SEÇİM DAHA ERKEN YAPILMALI"

"İmza kampanyasının artık bir gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. Bizce de TFF seçiminin daha erken bir tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.

Dursun Özbek de Mehmet Büyükekşi'nin gitmesini istiyor: İkna etmeye çalışacağım

BÜYÜKEKŞİ'Yİ İKNA ETME ÇABASINDAYIM"

Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. En azından bu denenmeli. Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etme çabasındayım. Sonuç alınamazsa sonrasında ne yapılacağına bakılmalı. Kulüpler Birliği'nin birliği bozulmamalı."

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile bu konuda bir fikir alışverişi yapılıp yapılmadığı ile ilgili gelen soruya "Bugün yapacağız" diye yanıt verdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek Galatasaray Ali Koç Türkiye Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Mehmet Alper Hakan:

tff güdümlü gs baktı ortalık kızıştı artık bende tff karşı çıkayım dedi yoksa ihale üstüne kalacak pislikleri ortaklıkları ortaya çıkacak. düne kadar yabancı hakeme ne gerek var diyor tff arada bir göstermelik sallayıp kolkola geziyordu. ne oldu şimdi. Gercekten türkiyenin beka ve ahlak sorunudur gs

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Oliver:

Ahahaahah, kardeş yorumlarını para karşılığı okuyabilsem servet öderdim düşünce ve yorumlarını dinlemek için. Gerçekten hayal gücün ve mizah anlayışına hayran kaldım. Küçük alikoç seni :)

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Pacey:

Daha bir kere Tff istifa diyemeyen başkanına söyleyeceksin bunları Ananasçılar sizi. Ali Koç sizin gibi taraftarı bulmuş istediği gibi yönetiyor işte. Ahlak sorunu görmek istersen bir aynaya bak istersen. Daha net görünecektir.

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