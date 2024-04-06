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Galatasaray Başkanı Şanlıurfa'da büyük ilgiyle karşılandı

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Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyet, Turkcell Süper Kupa Finali öncesinde maçın oynanacağı Şanlıurfa'da büyük ilgiyle karşılandı.

Başkan Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyetin ilk durağı 'tarihin sıfır noktası" şeklinde anılan Göbeklitepe oldu. Sinevizyon ve animasyon gösterisi eşliğinde başlayan ziyarette başkan ve beraberindeki heyet, tarihi alandaki çalışmalar hakkında rehber eşliğinde bilgiler aldı. İkinci durak ise Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi oldu. Ardından il merkezindeki Gümrükhan'a uğrayan Başkan Dursun Özbek, çarşı esnafını ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Özbek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu sevgiye karşılık vermemiz lazım"

Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, dünyadaki en önemli derbiler arasında yer alan derbilerden biri. Bu maçı buradaki insanlara seyrettirelim. Ben dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bizlerin de bu sevgiye karşılık vermesi lazım. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum. Umarım güzel bir maç olur" dedi.

"Dünkü saldırı organize"

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın dün oynadığı karşılaşmayı takip eden ve çıkışta 14 yaşındaki kızıyla birlikte saldırıya uğrayan Uğur İris'in yaşadıklarına ilişkin de konuşan Özbek, şunları kaydetti:

"Dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı, motosikletli insanlar geliyor, bir taraftarımı, genel kurul üyemizi aynı zamanda ve 14 yaşındaki kızını darp ederek elindeki pankartları almak istiyor. Hastaneye gittiler, rapor aldılar. Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyenin üzerine çıkılmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum. Faillerin ortaya çıkarılmasının kaçınılmaz bir şey olduğunu söylüyorum."

"Gerginlikten fırsat çıkaracak insanlar olacaktır"

Türk futbolunda son dönemdeki gerginliklere dair de konuşan Başkan Özbek, "Talihsiz bir olay. Daha önce de söylemiştim, gerginlik büyüdükçe bundan fırsat çıkaracak insanlar ortaya çıkacaktır. Buna fırsat verilmemesi lazım. Memleketimiz zaten belli seviyede gerginlik yaşıyor, bunun üzerine benzin dökmemek lazım. Pazar günü oynayacağımız derbi, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah. Bu söylemlerle bu derbi zedelenmese çok iyi olurdu. Buradaki Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bizi canlı olarak izlemeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, Şanlıurfa Valiliği'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Vali Hasan Şıldak ile bir araya gelen Özbek'in ziyaretine Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Maruf Güneş ve Fatih Demircan da eşlik etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ziyareti dolayısıyla Başkan Özbek'e yöreye özgü vazo hediye ederken, sarı-kırmızılı takımın başkanı da da Cumhuriyet'in 100. yılına özel olan ve futbol takımının imzaladığı formayı takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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