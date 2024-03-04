Özbek yapımı 'Sunday' filmi Batman Film Günleri'nde prömiyer yaptı

Drama türündeki Özbek yapımı "Sunday" filmi, Türkiye prömiyerini Batman Film Günleri'nde gerçekleştirdi.

Shangay, Kerala ve Hindistan'ın yanı sıra Kızıldeniz Film Festivali'nden birçok ödülle dönen film, Özbek sinemasının yeni kuşak yönetmenlerinden Shokir Kholikov imzasını taşıyor.

Film, mütevazı evlerinde sade bir yaşam süren karı kocanın, değişen rutinleriyle mücadelelerini konu ediniyor.

Batman İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gösterim sonrası konuşan yönetmen Kholikov, filmin hikayesini yerel bir yere aitmiş gibi gözükse de evrensel bir tema ekseninde oluşturduğunu söyledi.

"Filmde Özbek kültürü üzerine bir şey söylemek istemedim"

Kholikov, yaşlı bir Özbek çiftin, çocukları tarafından hayatlarındaki istenmeyen değişiklikleri kabul etmeye zorlanmasını ele alan filmde, iki yaşlı karakterin kendi hayatındaki izdüşümlerine yer verdiklerine işaret ederek, "Büyükannem ve büyükbabamla çok vakit geçirdim. Bir noktada hikaye kafamda belirdi. Yaşlı insanların dünyasındaki değişimlere verdikleri tepkileri gözlemledim. Filmde Özbek kültürü üzerine bir şey söylemek istemedim. Daha çok yalnızlıklarında birbirlerine tutunan yaşlı çiftin durumlarıyla ilgili bir hikayeyi seyirciyle buluşturmak bana daha sıcak geldi." dedi.

Oyuncularla çalışma sistemi hakkında bilgi veren yönetmen, Abdurakhmon Yusufaliev'le daha önce bir kısa filmde birlikte çalıştıklarını, senaryoyu yazarken karakteri onun oynaması gerektiği düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Uzun süre kadın oyuncu aradığını dile getiren Shokir Kholikov, Roza Piyazova'yı Özbekistan'ın farklı bir bölgesinde bulduğunu, hikayeyi ona okuttuğunda karakterle ve filmin anlattığı şeyle yakınlık hissettiği bilgisini verdi.

"Karaktere nasıl yaklaşacağımı aradığım zaman şunu düşündüm, yapabiliyorsan zaten oyuncusundur"

Filmin başrol oyuncusu Abdurakhmon Yusufaliev ise daha önce çalışma tarzını bildiği iyi bir yönetmenle çalıştığı bilinciyle filmde oynamaya karar verdiğini dile getirdi.

Yusufaliev, rolüne ilişkin "Karaktere nasıl yaklaşacağımı aradığım zaman şunu düşündüm, yapabiliyorsan zaten oyuncusundur. Yapamıyorsanız zaten oyunculukla bir alakanız yoktur. Yönetmenle uyum içinde çalıştık. Shokir Kholikov bize ne dediyse onu yaptık." ifadelerini kullandı.

Oğlunun evlerine sürekli teknolojik aletler taşımasından rahatsız olan karakterini değerlendiren Yusufaliyev, "Aslında teknolojiye karşı değil. Filmdeki karakterin oğlu, baba ve annesine sormadan, onların görüşünü almadan teknolojik aletler getiriyor. Oğulları elbette onların rahat bir hayat sürmesini istediği için bunu yapıyor ama özellikle baba karakteri görüşünün alınmamasından büyük rahatsızlık duyuyor." diye konuştu.

Filmde anne karakterini oynayan Roza Piyazova ise filmin pek çok festivalden ödül almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Batman'da seyircilerle buluşmanın, izleyici değerlendirmeleri almanın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Karakteri hakkında değerlendirmesini paylaşan Piyazova, "Bu bir aşk hikayesi. Filmdeki eşim karakteri sevgisini cümlelerle dile getirmiyor. Tepkilerini anlamakta zorlanabiliyorsunuz. İlacı almaya gitmesi bir sevgi göstergesi. Eşine sevgisini ancak bu yolla gösterebiliyor." açıklamasını yaptı.