Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

"SİYASİ RENGİNİZİ BELLİ Mİ EDİYORSUNUZ?"

Basın toplantısında söz alan muhabirlerden biri, "Rakip aday Murat Kurum ziyaret ettiğinde bir cümleniz olmuştu, 'İstanbul için bir şans' demiştiniz. Ardından geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi çok eleştirildi. Siyasi renginizi belli ediyor musunuz? Söz hakkınız doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan diğer insanlara randevu vermediğiniz söyleniyor. Doğru mudur?" sorusunu yöneltti.

"GAYRİ İHTİYARİ BİR HAREKET" DEDİ

Özbek, İmamoğlu'nun yanında yöneltilen bu soruya, "Sorunun maksadı ve içeriği ile ilgili başka bir şey söylemek lazım. Sayın Başkanın ziyareti ile ilgili benim başkan olduğum dönemde, yaklaşık 1.5 seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisindeyiz. Galatasaray'ın projeleriyle ilgili verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla fotoğrafla ilgili sayın başkanın davetine de gittim. Gayrı ihtiyari bir hareket yani. Dolayısıyla söyleyeceğim, ifade edeceğim bir şeyim yok" yanıtını verdi.

KRAVAT GÖNDERMESİ

Toplantısı sonrası İmamoğlu'nun Fenerbahçe ziyareti sırasında söylediği "On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi vallaha" sözüne atıfta bulunan Özbek "Kravatı söylemedin" dedi. İmamoğlu cevap olarak "Hediyemi aldım evet" karşılığını verdi.