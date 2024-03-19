Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Türk futbolunun geleceği önemliyse, olaylarla ilgili alınacak kararlar da önemlidir

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili, "Türk futbolunun geleceği önemliyse, bu olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) alacağı kararlar da o derece önemlidir." dedi.

RAMS Park'ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özbek, Trabzon'da yaşanan olayların Türk futbolu adına milat olması gerektiğini vurguladı.

Futbolu yönetenlerin, başkanların ve sporcuların üzerine düşen görevler olduğunun altını çizen Özbek, şunları kaydetti:

"Gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerden kaçınmamız lazım. Galatasaray, 500 yıllık bir gelenekten gelen bir kulüp. Galatasaray Kulübünün hami başkanı Tevfik Fikret, söylemleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyebilen, Cumhuriyet'in kuruluşuna katkı veren bir isim. Böyle bir camiayı, hiç ilişkisi olmadığı, adını dahi anmak istemediğimiz yapılarla bir araya getirmenin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Söyleyen kişilerin de böyle bir haddi olduğunu düşünmüyorum. Bu gerginlik artık son bulmalı. Bunun için herkes elinden geleni yapmak zorundadır. Pazar günü Trabzon'da cereyan eden olayların detaylı incelemesinin yapılması lazım. Bu olaylara sebebiyet veren yönetici, taraftar, sporcu kim varsa, adilane şekilde değerlendirilip gerekli cezaların verileceğine eminim. Böyle yapılması gerekiyor. Bir milat olması lazım. Olayların bu güne nasıl geldiğinin, gelişini hazırlayan sebeplerin incelenmesi lazım. Sadece sahada oluşmuş günlük bir olay olduğunu değerlendirmiyoruz. Sezon boyu bir akışı var. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) buna sebep olanlara, bu olaylara karışanlara adil bir yargılamayla gereken cezaları mutlaka vermesi lazım. Geçmişte çok iyi örnek olmayan, bugünleri hazırlayan olaylar var. Aynı hataya düşmemek lazım. Türk futbolunun geleceği önemliyse, bu olaylarla ilgili PFDK'nin alacağı kararlar da o derece önemlidir. TFF'ye çok büyük iş düşüyor. Türk futbolunu bu kaostan çıkarması lazım."

Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfındaki başkanlık görevinden istifa etmesinin kişisel bir karar olduğunu, Kulüpler Birliği Vakfının da önemli bir kurum olduğunu dile getiren Özbek, çok önemli isimlerin bulunduğuna dikkati çekerek, vakfı en iyi şekilde temsil edecek bir kişiyi başkan seçeceklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, düzenlediği basın toplantısında Dursun Özbek'in ortak tanıdıkları aracılığıyla görüşme talebinde bulunduğunu ifade etmesi hakkında konuşan Özbek, konunun 4-5 ay önce yaşandığını belirterek, "Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisi Türk futbolundaki gergin ortamın ortadan kalkması için bana çağrıda bulundu. Ali Bey'le bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi düzenlediği mekanda buluşabileceğimizi, Türk sporundaki gergin ortamın son bulması için bir araya gelebileceğimizi söyledim. İşin başından beri Türk sporuna hakim olan bu gerginliğin ortadan kalkması, daha güzel günlerde bu sportif yarışı yapabilmemiz için bu görüşmeyi ben de Ali Bey de kabul etti. Daha sonra kendisi bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Olayın özeti budur. Gerginliğin sona ermesini istedik fakat rakibimiz bu görüşmeyi iptal etti. Keşke görüşebilseydik, bugünlere gelmeseydik. Türk sporundaki bu gerginliğin önemle incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Bunların ne kadar faydası, ne kadar zararı olmuştur, bu muhasebenin yapılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kulübünün, futbol A takımının ligden çekilmesini değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul yapacağını açıklamasıyla ilgili Özbek, "Ali Bey, olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu, Fenerbahçe'nin iç işidir. Bizim rakiplerin iç işlerine karışma gibi bir hukukumuz yok. Kendi aralarında toplanacaklar. Bu konuda bir karar alacaklar. Geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da Fenerbahçe Genel Kurulunun kendileri için en iyi kararı alacağına eminim. Galatasaray olarak rakiplerimizin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

"( Süper Kupa'nın ertelenmesi) TFF'den konuyla ilgili bir çağrı yoktur"

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa finaliyle ilgili olarak Fenerbahçe Kulübünün erteleme başvurusunda bulunmak istemesi de hatırlatılan Özbek, konuyla ilgili şunları söyledi:

"TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Urfalı kardeşlerimiz bizi devamlı arıyor. İki büyük kulübün buradaki maçını izlemek için hazırlıklarını yapıyorlar, son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. TFF'den konuyla ilgili bana ya da kulübe iletilen herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilmiş olan 7 Nisan'da maçın oynanacağı şeklindedir. Erteleme konusu, gündemimize geldiğinde cevaplamamız gereken bir konudur. Bize gelen herhangi bir talep ya da bilgi yoktur. Galatasaray'ın bir yönetimi var. Konu gündemimize gelirse değerlendiririz. Böyle bir soru Galatasaray'a sorulmamışken, herhangi bir fikir beyan etmek yanlıştır. TFF bunu Galatasaray'a sorarken, gerekçesiyle soracaktır. Bu gerekçe de önemlidir. Galatasaray, bunun ne kadar uygun, ne kadar adil olduğunu değerlendirecektir. Ama böyle bir talep yokken fikir beyan etmemiz doğru değil. Karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray, Türk futbolunun hayrı için, Türk futboluna faydası olacak her türlü kararın arkasında durur."

"Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade eden Dursun Özbek, "Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmelerinin hepsi yenileniyor. Bununla ilgili çalışmamız sonuçlandı. Muslera'yla bizzat görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmekten son derece memnunlar ve Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumunda. Erden kardeşim de bu açıklamayı yaptı. Bu futbolcularla ilgili sözleşmelerin yenilenme süreci halloluyor, bir problem yok. Muslera'yla 1+1 anlaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Son olarak yabancı hakem konusuna değinen Özbek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Olayları yabancı hakem seviyesine indirmek son derece yanlış. Birbirimizi boğazlama seviyesine nasıl geldik. Bunu yabancı hakemle açıklayamazsınız. Bu ayrı bir tartışma. Herkes söylediğinin sorumluluğunu almak zorundadır. Artık öz eleştiri yapmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Geçmişte söylenenlerin sanki yokmuş gibi davranılması yanlış. Lafın bittiği yere geldik. Herkes dikkatli olsun, herkes konuşurken haddini bilerek konuşsun. Bu yangının üzerine artık benzin dökmeye gerek yok. İş kontrolden çıkma noktasına gelmiştir. Galatasaray Başkanı olarak tavsiyem, bu ateşi söndürmemiz lazım. Bunun için de TFF'ye, PFDK'ye, kulüp başkanlarına, sporculara büyük görev düşüyor. Kimse bu görevden kaçamaz. Önemli olan Türk futbolunun marka değeriyse, herkes bu sorumluluğu almak zorundadır."