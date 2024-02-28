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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'a karşı açılan 8-9 cephe var

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulübün finansal açıdan en büyük sorununun faiz yükü olduğunu belirten Özbek, kulüp olarak birden fazla cephede mücadele verdiklerini ileri sürdü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda mali konularla ilgili düzenlenen olağanüstü divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kulüp olarak birden fazla cephede mücadele verdiklerini söyleyen Özbek şu ifadeleri kullandı:

" Galatasaray'a karşı açılan 8-9 cephe var. Bu cephelerde arkadaşlarımla büyük bir mücadele veriyoruz. Her zamankinden çok daha fazla desteğinize, arkamızda durmanıza ihtiyacımız var. Bunu sizlerden rica ediyorum. Galatasaray'ın hem sportif hem de finansal olarak başarılı yürüyüşüne çelme takmak isteyen, bunu engellemek isteyen birçok mihrak var. Her fırsatta bunu kullanıyorlar. Bu dönemdeki birlik ve beraberliğimizin, sırt sırta olmamızın büyük önemi var."

Kulübün en büyük sorunlarından birinin faiz olduğunu söyleyen Özbek "Galatasaray bu faiz yükünden kurtulmuş olsaydı 6 aylık konsolide bilançosunda çok değerli ve güzel bir karlılığı vardı. Seçildiğimiz ilk günden beri ifade ettiğimiz en önemli şey, Galatasaray'ın kanayan yarası olarak ifade ettiğim faiz sarmalından çıkmamız. Bunun için çalışmalarımız üst seviyede devam ediyor. Kısa bir süre içinde yapılandırmadan oluşan borcu ödemek suretiyle Galatasaray'ı faiz sarmalından çıkaracağız." dedi.

Kaynak: AA / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Eymen Tunç:

Bu ülkede en çok kollanan kulüp gs dır, insan şunu söylerken utanır. İşiniz gücünüz algı.

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Serkan Özcan:

mağdurum ben mağdurum operasyonu baharın gelmesine az kalmasıyla başlamıştır... Bir camiada yüz olmayınca ne desen boş... 8-9 cephe varmış ne güzel demiş aslında hakemlerin açmış olduğu cephe ile savunma destek hattı tüm hızıyla devam ediyor Antalya maçında bunu bir kez daha gördük

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