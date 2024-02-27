Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF'ye istifa çağrısı: Yenilenmeye ihtiyaç var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı - kırmızılı kulübün sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'ye verilen cezanın Antalyaspor maçından saatler önce açıklanmasına değinen Başkan Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya çağırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa çağrısında bulunan Özbek'in açıklamalarından satır başları:

"GALATASARAY TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SEVİYEYE ULAŞTIK"

"Bizden önce ligde istenen başarı gelmemişti. Biz böyle bir takımı devraldık, ilk senemizde şampiyon olduk. Sponsorluklar da başarılarla birlikte paralel gidiyor. Geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz sponsorluk geliriyle bu sezonki çok farklı. Sponsorluk gelirimizde Galatasaray tarihindeki en büyük seviyeye ulaştık. 50 milyon euroluk hedefimizi de geçmiş bulunuyoruz."

"TFF YENİLENMELİ"

"TFF, bundan sonraki dönemde Türk futboluna başarı getiremeyecektir. Türk futbolunun yenilenmeyi düşünmesi gerekiyor. Hiçbir kulüp yaşanan bu tartışmalardan memnun değil. VAR sistemi Türk futboluna gelmesiyle beraber tartışmaları bitirmesini hedefleniyordu ama hâla uygulamalarda VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Tüm maçlarda büyük hatalar olduğu kanaatindeyim. Biz artık yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Bu spekülasyonlar tartışmalar öyle seviyeye geldi ki hiçbir kulüp memnun değil. Tartışmaların büyük boyuta gelmesini engellemek lazım. Bu yüzden yenilenmeye ihtiyaç var.

"ÇANAKKALE'DEKİ GİBİ MÜCADELE EDİYORUZ"

"Galatasaray birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyor ve yarışmayı sürdürüyor. Bunu herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de şehit düştüğü gibi... Galatasaray Yönetimi, koalisyonla mücadele ediyor."