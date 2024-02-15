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Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular madalyalar kazandı

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Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek 2 gümüş madalya, Yusuf Fehmi Genç ise bronz madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, silkmede 186 kilo ve toplamda 336 kilo ile 2 gümüş madalya, Yusuf Fehmi Genç ise silkmede 184 kilo ile bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü günü akşam seansında erkekler 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve Muhammed Furkan Özbek podyuma çıktı. Milli halterciler 2 gümüş bir bronz madalya kazandı. Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz ile toplam 18 oldu.

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek silkmede 186 kilo, toplamda da 336 kilo ile 2 gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu. Özbek, koparmada ise 150 kiloluk derece elde etti.

Yusuf Fehmi Genç ise silkmede elde ettiği 184 kiloluk derece ile bronz madalya kazanırken, koparmada 144 kilo, toplamda da 328 kilo ile müsabakayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muhammed Furkan Avrupa Şampiyonası Spor Güncel Haberler

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