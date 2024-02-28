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Binlerce etkileşim aldı! Dursun Özbek'ten "Aşkın olayım" yorumu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşmiş "Aşkın olayım" şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Galatasaray Kulübü, tekerlekli sandalye basketbolu ve yeni kurulan Galatasaray Paralimpik Akademi'ye destek amaçlı "Engelsiz Aslanlar Balosu" düzenledi.

"AŞKIN OLAYIM SÖYLEDİ"

Gecenin ilerleyen saatlerine damga vuran an ise Özbek'in Icardi ile özdeşleşmiş olan "Aşkın olayım" şarkısını söylediği görüldü. Özbek'in o anları kısa sürede binlerce etkileşim ve beğeni aldı.

YORUM YAĞDI

Özbek'in o anlarını gören sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları yorumlarla başkanlarına burada da destek oldular.

İşte Özbek'e yapılan yorumlardan bazıları;

Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi

Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi

Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi

Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi

Yorumlar kırdı geçirdi! Dursun Özbek, 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Mauro Icardi Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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