Binlerce etkileşim aldı! Dursun Özbek'ten "Aşkın olayım" yorumu

Galatasaray Kulübü, tekerlekli sandalye basketbolu ve yeni kurulan Galatasaray Paralimpik Akademi'ye destek amaçlı "Engelsiz Aslanlar Balosu" düzenledi.

"AŞKIN OLAYIM SÖYLEDİ"

Gecenin ilerleyen saatlerine damga vuran an ise Özbek'in Icardi ile özdeşleşmiş olan "Aşkın olayım" şarkısını söylediği görüldü. Özbek'in o anları kısa sürede binlerce etkileşim ve beğeni aldı.

YORUM YAĞDI

Özbek'in o anlarını gören sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları yorumlarla başkanlarına burada da destek oldular.

İşte Özbek'e yapılan yorumlardan bazıları;