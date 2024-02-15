Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı performans sergiledi

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, silkmede 186 kilo ve toplamda da 336 kiloyla iki gümüş kazandı, Yusuf Fehmi Genç de silkmede 184 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü günü akşam seansında erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ile Yusuf Fehmi Genç, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 186 kiloluk kaldırışı ve toplamda da 336 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı.

Yusuf Fehmi Genç ise silkmede 184 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı.

Koparmada Muhammed Furkan Özbek 150 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı, Yusuf Fehmi Genç de 144 kiloluk kaldırışıyla 12. oldu.

Koparmada, Bulgaristan'dan Bozhidar Andreev 155 kiloluk kaldırışıyla birinci, Letonya'dan Ritvars Suharevs, 154 kiloluk kaldırışıyla ikinci, İtalya'dan Mirko Zanni de 153 kiloluk kaldırışıyla üçüncü sırayı aldı.

Bozhidar Andreev, silkmede de 193 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, bu sporcu toplamda da 348 kiloyla yine birinciliği elde etti.

Letonya'dan Ritvars Suharevs, toplamda ise 331 kiloyla üçüncü oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz ile toplam 18 madalya kazandı.