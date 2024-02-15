Üye Girişi
Haberler

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı performans sergiledi

Güncelleme:

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek 2 gümüş, Yusuf Fehmi Genç ise bronz madalya kazandı. Milli sporcular toplamda 18 madalya elde etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, silkmede 186 kilo ve toplamda da 336 kiloyla iki gümüş kazandı, Yusuf Fehmi Genç de silkmede 184 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü günü akşam seansında erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ile Yusuf Fehmi Genç, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 186 kiloluk kaldırışı ve toplamda da 336 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı.

Yusuf Fehmi Genç ise silkmede 184 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya aldı.

Koparmada Muhammed Furkan Özbek 150 kiloluk kaldırışıyla 6'ncı, Yusuf Fehmi Genç de 144 kiloluk kaldırışıyla 12. oldu.

Koparmada, Bulgaristan'dan Bozhidar Andreev 155 kiloluk kaldırışıyla birinci, Letonya'dan Ritvars Suharevs, 154 kiloluk kaldırışıyla ikinci, İtalya'dan Mirko Zanni de 153 kiloluk kaldırışıyla üçüncü sırayı aldı.

Bozhidar Andreev, silkmede de 193 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, bu sporcu toplamda da 348 kiloyla yine birinciliği elde etti.

Letonya'dan Ritvars Suharevs, toplamda ise 331 kiloyla üçüncü oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz ile toplam 18 madalya kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Muhammed Furkan Bulgaristan Avrupa Şampiyonası Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

16 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 16 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 15-16 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Icardi Sparta Prag golü izleme linki var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! UEFA ülke puanı sıralaması 2024 ne oldu? Güncel sıralama! Milan - Rennes maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Milan - Rennes maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Rüyada kedi saldırması ne anlama gelir? Rüyada kedi ısırması nedir, rüyada kedinin saldırması ne demek? Milan - Rennes maçı CANLI izle! 15 Şubat Milan - Rennes maçı canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title