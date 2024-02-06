Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkanlık seçimleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı- kırmızılı taraftarların merakla beklediği o açıklama Başkan Dursun Özbek'ten geldi. Peki, Dursun Özbek aday olacak mı? Dursun Özbek başkanlığa yeniden aday olacak mı? Detaylar haberimizde...

DURSUN ÖZBEK ADAY OLACAK MI?

Yaklaşık 19 aydır görevde olduğunu belirten Dursun Özbek, camiayı mutlu etmek adına birçok şey yaptıklarını ifade etti. Dursun Özbek, '2024'te emaneti teslim edeceğimiz bir seçim dönemine geliyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki dönemin hayırlı olması ve bu dönemde yapılan işlerin bir tık daha üste taşınması için yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Seçim vaatlerimizin hepsini gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 aylık bir süremiz daha var. Bu 4 ayda da gerçekleştiremediğimiz ya da eksik kalan kısımları tamamlayacağız.' ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK NELER YAPTI?

Başkanlık süresi boyunca birçok talebi ve isteği yerine getirdiklerini belirten Özbek, Kemerburgaz'ın bitmek üzere olduğunu belirtti. ''İkincisi Mecidiyeköy'deki rezidansların bitirilip, hak sahiplerine teslim edilmesi kaldı. Bunları da Mayıs'a kadar yani önümüzdeki seçim dönemine kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bu konuda çok yoğun çalışmamız var. Başarılı mıyız, evet. Söylediğimiz her şeyi yaptık.'' açıklamalarında bulundu.