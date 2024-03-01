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Karamürsel'de öğretmenlere akran arabuluculuğu eğitimi

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Karamürsel Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik akran arabuluculuğu eğitimi projesi başlattı. Proje kapsamında Karamürsel Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen programda, Akran Arabuluculuk Derneğinden avukatlar Sinem Serttürk Ergen, Songül Özbek ve Özge İmamoğlu tarafından okul müdürleri ve rehberlik öğretmenlerine eğitim verildi.

Karamürsel Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik akran arabuluculuğu eğitimi projesi başlattı.

Proje kapsamında Karamürsel Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen programda, Akran Arabuluculuk Derneğinden avukatlar Sinem Serttürk Ergen, Songül Özbek ve Özge İmamoğlu tarafından okul müdürleri ve rehberlik öğretmenlerine eğitim verildi.

Eğitimde konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, arabuluculuğun önemine değinerek, "Arabulucu gerekli görürse sürecin sonunda çözüm önerisinde de bulunmak suretiyle, uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Projeyle ilgili bilgi veren Canbaba, "Gençler arasındaki şiddet ve zorbalığı, disiplin cezası yerine farklı bir yöntemle, akran arabuluculuğuyla çözmek mümkün." dedi

Eğitime, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Karamürsel Konferans İmamoğlu Hukuk Eğitim Güncel Haberler

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