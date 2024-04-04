DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi İftar Programı Düzenlendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, ülkede faaliyette bulunan Türk iş insanları ve Özbek basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

İftar programına Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davran Vahabov, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan Temsilcisi Atilla Aydoğmuş ve Özbekistan Ulusal Medya Birliği Başkanı Şerzadhan Kudrethoca da katıldı.

Özgüven, programda yaptığı konuşmada, DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyinin 1993 yılında kurulduğunu, son 2 yılda Özbek devlet kurumları yetkilileri ve iş insanlarıyla görüşmeler, toplantılar ve karşılıklı ziyaretlerin de aralarında bulunduğu 76 organizasyon gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yıl Özbekistan hükümetinin kendilerinden ülkedeki tekstil, inşaat malzemeleri, gıda sanayi, şişe ve cam ürünleri, mobilya, deri işleme ve deri mamulleri, tıbbi ilaç ve kuyumculuk sektörlerinde ortak projeler gerçekleştirme ve bu sektörlerin gelişmesine Türk tarafının katkıda bulunmasını istediğini anlatan Özgüven, bu yıl ayrıca "12 Ay-12 Vilayet" hedefi ile bölge tanıtım toplantıları düzenleyeceklerini belirtti.

Özgüven, ülkedeki özelleştirme sürecine Türk şirketlerinin de dahil edilmesine yönelik çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.

"İkili ilişkilerimiz tarihte hiç olmadığı derecede güçlenmektedir"

Büyükelçi Bekar da iki ülke arasında adeta bir köprü olan DEİK'in Özbekistan ile ikili ticaretin güçlenmesine de önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Bekar, "2023 senesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşının mutluluğunu ve daha da güçlü bir vizyonla yeni yüzyıla girmesinin heyecanını yaşadığımız bir yıl oldu. Kardeşlik hukukuna dayanan kapsamlı stratejik ortaklığımız temelinde gelişen ikili ilişkilerimiz tarihte hiç olmadığı derecede güçlenmektedir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı saygı ve güven temelinde gelişen Türk-Özbek işbirliğini üst düzey ziyaretler, etkinlikler ve hepimizin göğsünü kabartacak projelerle taçlandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Aydoğmuş da DEİK çatısı altında bir yandan Özbekistan'da iş yapan, ticaret yapan iş insanlarını temsil eden Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, diğer yandan ise ülkedeki Türk iş insanlarını bir araya getiren DTİK ile daha güçlü bir sinerjiyle ülkede varlık gösterme imkanına sahip olduklarını belirtti.

DTİK'in yurt dışında yerleşik Türk girişimci, iş insanları ve profesyonelleri arasında etkin bir iletişim ağının oluşturulmasına, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ekonomik gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı amaçladığını kaydeden Aydoğmuş, DTİK Özbekistan Temsilciler Kurulu olarak kardeş ve dost halklarla birlikte daha iç içe olacak şekilde, ortak menfaatlerde buluşarak, ticari işbirliklerine yönelik faydalı işler yapma gayretinde olacaklarını dile getirdi.

İftarda davetlilere Türk mutfağından yemekler ve tatlılar ikram edildi.