Son dakika gündem: Kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü'ne meteorolojik takip
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü'ne meteorolojik takip

Son dakika haberine göre Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve önceki yıllarda tamamen kuruması nedeniyle yapılan sondajla "can suyu" verilerek kurtarılan Kuyucuk Gölü, kıyısına kurulan meteoroloji istasyonuyla anlık takip ediliyor.

Son dakika gündem: Kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü'ne meteorolojik takip
26.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:10

Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve önceki yıllarda tamamen kuruması nedeniyle yapılan sondajla "can suyu" verilerek kurtarılan Kuyucuk Gölü, kıyısına kurulan meteoroloji istasyonuyla anlık takip ediliyor.

Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birinci, Türkiye'nin ise 13. Ramsar Alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor. Kuyucuk Gölü, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık, angut, sakarmeke, ve boz kaz gibi 211 farklı kuş türünü barındırıyor.

Geçen yıl kuruyan Kuyucuk Gölü'nün kurtarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Kars Valiliği koordinesinde, göle 800 metre uzaklıkta ve yaklaşık 150 metre derinlikten çıkarılan sondaj suyu, borular yardımıyla göle ulaştırıldı.

Bu sayede yeniden su tutup büyük kısmı geri dönen kuşlarla "kuş cenneti" olma özelliğine geri dönen göl, anlık takibe alındı.

Kuşların göç yolundaki gölde kurulan meteoroloji istasyonunda görevli uzmanlar, anlık hava değişikliklerini takip ederek, analiz yapıyor.

Sondaj ile sürekli su pompalanan ve su sağlayan dereler üzerindeki göl ve bentlerin yıkım işlemi süren Kuyucuk'un geçmişte olduğu gibi konuk ettiği tüm kuşlara yeniden ev sahipliği yapması için çalışmalar yapılıyor.

Böylece kurumaktan kurtarılan göldeki kuraklığa hem kalıcı çözüm getirilmesi hem de bir kısmı geri dönen göçmen kuşların tamamen gölü uğrak yeri seçmesi amaçlanıyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, geçen yıl kuruyan Kuyucuk Gölü ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"İlk defa bir göl özelinde meteoroloji istasyonu kuruldu"

Çoban, göldeki iklim değişikliklerini anlık takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kuyucuk Gölü geçen yıl tamamen kurumuştu. Kars Valiliği öncülüğünde 'Yarının Suyu Programı' ile KuzeyDoğa Derneği ve Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü desteğiyle gölün tekrar hayat bulması ve kuşların geri dönmesi için bir proje başlattık. Bu proje Kars Valiliği bünyesinde halen devam ediyor, bu kapsamda gölün meteoroloji verilerini takip etmek için ilk defa bir göl özelinde meteoroloji istasyonu kuruldu."

Verileri inceleyerek göldeki sorunları daha hızlı çözmeye çalıştıklarını anlatan Çoban, "Yarının Suyu' projesiyle bu meteoroloji istasyonu anlık olarak Kuyucuk Gölü'ne ne kadar yağmurun yağdığını, havanın ne kadar ısındığını, buharlaşmanın ne kadar arttığını, nemin ne kadar yükseldiğini, basıncın ne kadar arttığını ya da azaldığını bize söylüyor. Biz de bu verileri analiz ederek, Kuyucuk Gölü'nün bundan sonraki süreçte neye ihtiyacı olduğunu, sorunların ne kadar hızlı çözülmesi gerektiğini analiz ederek geniş çözüm önerileri sunuyoruz." diye konuştu.

"Gölü besleyen derelerdeki sorunlar çözülürse göl hızla eski haline döner"

Emrah Çoban, Kuyucuk Gölü'ne "can suyu" vermek için bir sondaj kuyusundan sürekli pompa yardımıyla su takviyesi yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar göle yaklaşık 400 bin metreküp yağmur düştü, bu çok ciddi bir rakam, aynı zamanda 1 Ocak 2020'den bugüne kadar yapılan su takviyesi son 6 ay içinde yağan yağmurların neredeyse tamamına yetişemedi. Bu aslında doğanın burada gücünü ortaya çıkarıyor. Kuyucuk Gölü'nü besleyen derelerin önündeki sorunlar çözülürse, Kuyucuk Gölü hızlı şekilde eski haline dönmeye başlayacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Göle su sağlayan dereler önündeki bentleri, göletleri yıkıp Kuyucuk'un kurumasına kesin çözüm getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Birinci göleti yıktık şimdi ikinci gölete geldi sıra yıkım aşamasına geçildi. Umudumuz bu sene içinde tüm derelerin önündeki su tutan bentleri yıkıp Kuyucuk Gölü'ne gerçek suyu kazandırmak ve aynı zamanda da önümüzdeki yıl burayı kuşlar için yine bir cennet haline getirmek."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı Güncel
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Fatih Dönmez Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Burak Özçivit Mustafa Sandal Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü'ne meteorolojik takip - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 13:10:09. #1.15#
title