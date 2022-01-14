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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. - İSTANBUL

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