Son dakika! 16 gün sonra evleneceklerdi, feci kazada can verdiler Gelen son dakika haberine göre 16 gün sonra evleneceklerdi, feci kazada can verdiler Düğün davetiyeleri yola saçıldı TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü Kağıthane'de 2 araç ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında 1'i kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

16 gün sonra evleneceklerdi, feci kazada can verdiler

Düğün davetiyeleri yola saçıldı

TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü

İSTANBUL - Kağıthane'de 2 araç ve 1 motosikletin karıştığı trafik kazasında 1'i kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'nın 16 gün sonra evlenecekleri öğrenilirdi. Çiftin düğün davetiyeleri ise kaza sonrası etrafa saçıldı.

Kaza, saat 17: 30 civarı Tem Otoyolu Edirne istikameti Kağıthane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı lüks jeep sağ şeritte giderken aniden durdu. Sağ şeritten gelen Kutay Ecevityönetimindeki 05 ABE 573 plakalı motosiklet, lüks jeepe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü lüks jeepe çarparak yola savruldu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Kutay Ecevit ve arkasında oturan Elif Meltem Narman yere düştü. O esnada sol şeritten gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil yere düşen Meltem Narman'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalede Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman'ın cenazeleri Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

16 gün sonra evleneceklerdi

Düğün davetiyelerini dağıtmak için çıktıkları yolda feci kaza sonrası hayatlarını kaybeden çiftin 30 Ağustos'ta evlenecekleri öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden ve 16 gün sonra evlenecek olan çiftin davetiyelerinin ise yola savrulduğu görüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına kadar gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri 1'i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yabancı plakalı lüks jeep sürücüsü ile 2 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA