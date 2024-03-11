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Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı olan Hasan Söyler'in kim olduğu merak konusu oldu. Söyler'in yaşının ve nereli olduğunun yanı sıra, politik kariyeri ve eğitim durumu hakkında bilgiler araştırılıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı ise Hasan Söyler. Hasan Söyler kimdir? Hasan Söyler nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HASAN SÖYLER KİMDİR?

Hasan Söyler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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